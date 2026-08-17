Las Leonas le ganaron a Alemania y están a un paso de la clasificación en el Mundial

La Selección Argentina de hockey sobre césped sumó un triunfo fundamental en sus aspiraciones dentro del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Por la segunda fecha del Grupo B, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania en un desarrollo parejo y dejaron casi abrochada su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El conjunto nacional comenzó al frente de manera temprana gracias al tanto de Eugenia Trinchinetti, quien aprovechó un rebote derivado de un córner corto a favor para poner el 1-0 parcial.

Al inicio del cuarto período, Agustina Gorzelany amplió la ventaja desde el punto penal tras una falta dentro del área germana. Pese al 2-0 en contra, el seleccionado alemán reaccionó, tomó el control del juego y logró empatar el encuentro con dos conquistas consecutivas.

Sin embargo, cuando restaban cinco minutos para el pitazo final, Gorzelany volvió a convertir, esta vez mediante un potente remate de córner corto, para sellar el 3-2 definitivo a favor del equipo argentino.

Luego de haber igualado 1-1 frente a Estados Unidos en el debut, la victoria le permite a Las Leonas acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El cierre de la fase de grupos será este miércoles 19 de agosto a las 6:00 (hora de la Argentina) ante Escocia.

El Mundial comenzó el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el 29 de agosto, cuando se dispute la gran final.

TN