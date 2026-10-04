Buscás trabajo: habrá asesoramiento gratuito en los CIC de Unión y Bicentenario

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta continuará durante octubre con su recorrido por distintos barrios de la ciudad para brindar herramientas gratuitas a quienes buscan trabajo. Los próximos encuentros serán el 16 de octubre en el CIC de Unión y el 30 de octubre en el CIC de barrio Bicentenario.

Durante las jornadas se trabajará sobre armado y mejora del currículum, preparación para entrevistas laborales, identificación de habilidades personales y estrategias para detectar oportunidades de empleo. También se brindará información sobre los servicios disponibles en la sede de Independencia 910.

La propuesta surgió a partir de las consultas que recibe diariamente el área, especialmente de personas que encuentran dificultades para presentarse a una entrevista, confeccionar su CV o identificar búsquedas laborales adecuadas a su perfil.

El programa ya realizó una jornada en el CIC de Solidaridad y continuará ahora con los dos encuentros previstos para la segunda mitad del mes.