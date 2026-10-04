Laburá Ya atenderá este lunes en San Benito para ayudar con inscripciones y perfiles laborales

La jornada será de 15 a 18 en el CIC del barrio. También podrán acercarse quienes necesiten actualizar sus datos o conocer los requisitos del programa.
 
Salta04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

sanbenito

El programa Laburá Ya llegará este lunes 5 de octubre al CIC de barrio San Benito, donde personal de la Oficina de Empleo brindará atención presencial a vecinos de la zona sudeste. La actividad se realizará de 15 a 18, en avenida Discépolo y G. Mors. 

Durante la jornada se podrá recibir ayuda para inscribirse por primera vez, completar solicitudes y resolver dudas sobre el funcionamiento de la plataforma. También habrá asistencia para actualizar datos y perfiles laborales de quienes ya estén registrados. 

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Laburá Ya funciona como un canal para conectar a personas que ofrecen servicios con vecinos que necesitan contratar trabajadores. El sistema opera a través de WhatsApp en el 387 5455682

Para consultas sobre la jornada en San Benito, la Municipalidad habilitó además el número 387 2266200

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