Adjudican viviendas en Cerrillos: qué puede hacer perder la casa

El Gobierno de Salta adjudicó en venta una serie de inmuebles ubicados en distintos barrios del departamento Cerrillos, pero estableció condiciones estrictas para que los beneficiarios puedan conservarlos. El incumplimiento puede provocar la pérdida automática de la adjudicación y el regreso de la propiedad al Estado provincial.

Los terrenos son propiedad de la Provincia y fueron entregados a familias que ya los ocupaban. Antes de la adjudicación, los organismos provinciales comprobaron que los beneficiarios no fueran propietarios de otros inmuebles ni hubieran recibido previamente otra solución habitacional.

La vivienda deberá ser para vivir, no para alquilar

Una de las principales condiciones es que la familia adjudicataria debe habitar el inmueble de manera continua y permanente. Además, sólo puede utilizarlo como vivienda familiar única.

Mientras no se termine de pagar la hipoteca, tampoco podrá venderse, alquilarse ni entregarse a otra persona sin autorización expresa de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado.

Esto significa que la adjudicación no funciona como una propiedad que pueda comercializarse inmediatamente. El objetivo es garantizar que el inmueble cumpla efectivamente una función habitacional para la familia beneficiaria.

Hasta 100 cuotas para pagar el terreno

Los adjudicatarios deberán pagar el precio determinado para cada inmueble y podrán hacerlo en hasta 100 cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Mientras exista saldo pendiente, la propiedad quedará hipotecada como garantía del pago. Además, cada beneficiario deberá hacerse cargo de las deudas que pesen sobre el inmueble y de los impuestos provinciales y municipales desde que sea notificado de la adjudicación.

Qué pasa si no cumplen

Este es el punto más fuerte del decreto. La Provincia establece que cualquier incumplimiento de las condiciones previstas puede provocar la caducidad automática de la adjudicación.

Si eso ocurre, el inmueble vuelve al patrimonio provincial. Pero no vuelve necesariamente como fue entregado: todo lo construido, edificado, plantado o mejorado por la familia también queda para la Provincia, sin derecho a recibir una indemnización.

En términos concretos, una familia que construya o amplíe su vivienda y luego pierda la adjudicación por incumplir las condiciones también pierde esas mejoras.

Quiénes recibieron los inmuebles

Las adjudicaciones se realizaron a actuales ocupantes de terrenos fiscales ubicados en distintos barrios de Cerrillos. La Provincia indicó que todos cumplían los requisitos exigidos para acceder a la regularización de su situación dominial.

La medida forma parte del esquema provincial de regularización de terrenos destinado a familias que ocupan inmuebles del Estado pero todavía no cuentan con el título de propiedad. El Decreto 488 ordena ahora avanzar con las escrituras y con la hipoteca que garantizará el saldo pendiente.