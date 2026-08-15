Indonesia: al menos 38 muertos tras un terremoto de magnitud 7,7

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la costa de Indonesia y dejó hasta el momento al menos 38 personas muertas. El movimiento afectó principalmente a la región de Flores, donde se reportaron viviendas y edificios derrumbados.

De acuerdo con DW, el epicentro se ubicó a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende, a una profundidad de 10 kilómetros. Al menos 13 personas fueron hospitalizadas, dos de ellas con heridas graves, mientras continúan las tareas de rescate y búsqueda entre los escombros.

Las autoridades habían emitido inicialmente una alerta de tsunami, pero luego la levantaron al no detectarse variaciones peligrosas en el nivel del mar. El alcance total de los daños todavía está siendo evaluado y se registraron varias réplicas después del sismo.