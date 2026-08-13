Requena: “Nuestra política no es hacer paros sorpresivos”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el secretario de Prensa de la UTA Salta, Gerónimo Requena, explicó los motivos por los cuales se anunció un paro total de actividades en todo el país, así como también brindó detalles sobre lo que llevó a su suspensión.

“Pasaron 90 días y las empresas no hicieron propuestas para las paritarias. La crisis también llegó a los compañeros del transporte”, aseguró el dirigente, y explicó que se llamó al Secretario General de la UTA para entablar un nuevo proceso de diálogo y se acordó que las empresas se comprometieron a tener una respuesta favorable para las semanas siguientes.

En tanto, advirtió que, al ser la UTA una ‘Unión’, las decisiones del Consejo Directivo Nacional – conformado por los Secretarios Generales de todo el país – se acatan en todas las jurisdicciones.

“Sí hay posibilidad de que cada provincia arregle con la seccional local, el Consejo libera las partes y lo permite”, aclaró Requena, y continuó: “SAETA siempre tuvo predisposición para llegar a acuerdos, siempre y cuando estén bajo la escala salarial que se determine en el Consejo Directivo Nacional”.

En este sentido, celebró que, localmente, los salarios se pagan “en tiempo y forma”.

“Por eso nosotros apostamos porque continué SAETA y no caer en mano de los empresarios. En este momento es complicada la situación porque ha bajado la cantidad de pasajeros, una de las causas son las aplicaciones de transporte, pero lo vamos viendo día a día”, completó el dirigente.

Finalmente, consideró que los trabajadores del transporte están mejor en Salta que en muchas provincias y llevó tranquilidad a los usuarios.

“Nuestra política no es hacer paros sorpresivos. Vamos a esperar al 20 que se reúnen las partes y apostamos a que los empresarios tengan una respuesta favorable, de no ser así, entraremos a una medida de fuerza mayor”, concluyó.