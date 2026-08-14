“Muña Muña” cierra la Semana de Cine en Salta

La Semana de Cine tendrá este viernes su función de cierre con la proyección de “Muña Muña”, película dirigida por Paula Morel y filmada principalmente en El Mollar, en los Valles Calchaquíes tucumanos. La función comenzará a las 22 en la Usina Cultural, con entrada libre y gratuita, y contará con la presencia de la directora.

“Felices de venir con ‘Muña Muña’ a cerrar esta hermosa semana, hoy a las 22 en la Usina”, expresó Morel en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

“Muña Muña” llega a Salta después de un recorrido por festivales y salas nacionales e internacionales. Morel destacó su paso por el Festival de San Sebastián y otras muestras en España y Alemania, donde encontró una particular respuesta del público pese a las diferencias culturales.

“Varias personas decían que se sentían muy identificadas con Olga”, contó. En Argentina, la película también pasó por el Festival Internacional de Cine de las Alturas en Jujuy y el Festival Gerardo Vallejo, además de proyectarse en Tucumán, El Mollar y Buenos Aires, donde permaneció 11 semanas en cartelera.

Para Morel, la llegada de la película a Salta también representa una oportunidad para poner en valor producciones e historias surgidas de la región. “Me parece que es momento de revalorizar lo nuestro, nuestras historias y nuestra capacidad de contar”, sostuvo.

La realizadora contó que el nombre de la película está relacionado con una planta que crece especialmente en la zona donde transcurre la historia.

Protagonizada por los actores tucumanos Liliana Juárez y Sergio Prina, la película sigue a Olga, una enfermera de 60 años que vive en El Mollar y atraviesa un momento de cambios ante la próxima partida de su hijo Rubén, quien se prepara para irse al extranjero.

Mientras intenta acompañarlo para que pueda progresar lejos de su pueblo, Olga conoce en la salita donde trabaja a un turista extranjero más joven que ella. El encuentro despierta sentimientos que creía alejados de su vida y abre preguntas sobre sus propios deseos.

“Hace muchos años que Olga no se enamora de nadie. Entonces, cómo el amor viene a tocarle la puerta del deseo propio, de pensar de vuelta qué quiere”, explicó Morel sobre el eje de la película.

La función de “Muña Muña” será este viernes a las 22 en la Usina Cultural y marcará el cierre de la Semana de Cine. El acceso será gratuito hasta completar la capacidad de la sala.