El mal tiempo en el paso fronterizo impidió la llegada de la Sinfónica chilena a Salta

Las condiciones climáticas adversas que afectan el paso fronterizo impidieron el traslado hacia Salta del Ensamble OSA, perteneciente a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta de Chile, y obligaron a modificar la programación del 8.º Festival “Música por el Camino de la Fe”.

La agrupación chilena tenía prevista su presentación este sábado 15 de agosto, a las 21, en la Basílica San Francisco. Ante la imposibilidad de concretar su llegada, en ese mismo horario y escenario se realizará una nueva función del concierto de música barroca que Antiqua Camera presentó el jueves en la Capilla del Colegio de Jesús.

El programa estará dedicado a dos referentes del barroco: Georg Philipp Telemann y Johann Sebastian Bach. Incluirá la Suite TWV 55 de Telemann y la Cantata 147 de Bach, “Herz und Mund und Tat und Leben”.

La presentación contará con Laura Rizzo como soprano, Claudia Manrique como contralto, Lautaro Mule como tenor y Federico Finocchiaro como bajo, bajo la dirección de Jorge Lhez.

La decisión de reponer el concierto también estuvo motivada por la convocatoria que tuvo la primera presentación, donde la cantidad de asistentes superó la capacidad de la sala.

El Festival “Música por el Camino de la Fe” concluirá el domingo 16 de agosto, a las 21, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con el Gran Concierto de Cierre a cargo del Coro y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Salta.

Tanto la presentación del sábado como el concierto de cierre tendrán entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de las salas.