La UCA mostró los límites de la asistencia para la pobreza infantil

La economía atraviesa una etapa marcada por una tensión entre la estabilización de algunas variables y la persistencia de problemas que todavía condicionan las decisiones de los hogares. Dos nuevos informes de la Universidad Católica Argentina (UCA) pusieron el foco sobre esa situación. Mientras el Índice de Incertidumbre Económica de julio mantuvo un piso históricamente elevado, otro análisis sobre pobreza infantil destacó el efecto de la AUH y la Tarjeta Alimentar para contener la indigencia, aunque advirtió que la pobreza tiene dimensiones que exceden el ingreso y la alimentación.

El Índice de Incertidumbre Económica de la UCA correspondiente a julio registró un valor de 54. Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre. De esta manera, se consolida el aumento observado en los meses recientes luego de ubicarse por debajo de 50 en enero de este año. Política, inestabilidad económica y trabajo se identificaron como las principales preocupaciones que explican la incertidumbre económica.

La persistencia de un nivel elevado de incertidumbre resulta relevante porque la estabilidad macroeconómica no necesariamente se traduce de manera inmediata en una mayor previsibilidad para los hogares. Las decisiones sobre consumo, ahorro, inversión y endeudamiento dependen también de las expectativas sobre el futuro y de la percepción acerca de la capacidad de sostener los ingresos.

En paralelo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA puso el foco sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y sobre el impacto que tienen las principales transferencias estatales destinadas a ese sector. El diagnóstico destaca que la AUH y la Tarjeta Alimentar cumplen una función de contención particularmente importante frente a las situaciones de indigencia.

El efecto de esas políticas, sin embargo, no puede confundirse con una solución integral de la pobreza infantil. El propio análisis de la UCA plantea que la pobreza tiene otras dimensiones vinculadas con las condiciones concretas en las que viven los chicos, desde la posibilidad de acceder a ropa adecuada hasta las oportunidades de socialización y aprendizaje.