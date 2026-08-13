Ya se perdieron más de 30.000 empresas durante el gobierno de Milei

Según datos del EMAE, los sectores que más cayeron en mayo fueron pesca (-29% i.a.), industria manufacturera (-5,6% i.a.), comercio (-4,3% i.a.) y hoteles y restaurantes (-1,8% i.a.).

En esa línea, los sectores que más cantidad de empresas perdieron durante mayo frente a abril fueron comercio (-841 unidades productivas), industria manufacturera (-403 compañías) y servicios de alojamiento y comida (-341 empresas), este último pese a que se encontraba en la previa de las vacaciones de invierno, momento en el que el turismo suele tener una suba.

A contramano, los únicos sectores que crearon empresas fueron salud humana y servicios sociales (+11 unidades productivas) y administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (+6 compañías), mientras que los sectores ganadores de la economía dieron de alta empresas a un paso más lento: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado creó apenas dos compañías y explotación de minas y canteras solo una.

En cuanto a los puestos de trabajo, los sectores más perjudicados fueron la industria manufacturera (-15.139 personas trabajadoras cubiertas), por la gran magnitud de empleados que maneja el sector, seguida del comercio, con 13.488 empleados menos, y actividades administrativas y servicios de apoyo, con una baja de 11.050 trabajadores.

Entre quienes crearon mayor cantidad de empleos se destacó la administración pública (+4.550 empleados), en contraste con el objetivo del Gobierno de reducir el peso del Estado. En tanto, enseñanza sumó otros 1.266 trabajadores y minas y canteras creó apenas 55 puestos de trabajo, pese a ser el sector de mayor crecimiento en el último año (+15% i.a.).

Esto se explica porque el sector de minas y canteras no es uno de los grandes creadores de puestos de trabajo, pese al importante crecimiento.

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