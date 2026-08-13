La destrucción de empresas se aceleró durante mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas (-0,49%), y ya son más de 30.000 las compañías que se perdieron durante el gobierno de Javier Milei, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El deterioro del tejido productivo se siente sobre todo en los sectores perdedores de la economía, como comercio e industria manufacturera, aunque en la previa de las vacaciones de invierno también cerraron muchos servicios de alojamiento y comida.
Ya se perdieron más de 30.000 empresas durante el gobierno de Milei
Economía13/08/2026
La caída durante el último año fue de 15.069. Es decir, casi la mitad de la destrucción de la administración libertaria se explica por la baja del último año.
De esta forma, en los primeros cinco meses del año, se perdieron 8.025 empresas (-1,6%), mientras que frente a mayo de 2025 la caída fue de 15.069 (-3,03%). Es decir, casi la mitad de la pérdida de firmas en la administración libertaria (asciende a 30.633 compañías) se explica por la baja del último año, según la SRT.
Durante el quinto mes del año, se perdieron 70.217 puestos de trabajo registrados, mientras que en la era de Milei la caída alcanza los 411.613 empleos, según datos de la SRT. Las personas trabajadoras cubiertas pasaron de 9.857.173 a 9.445.560, lo que equivale a una baja del 4,2% del total.
Sectores perdedores
Según datos del EMAE, los sectores que más cayeron en mayo fueron pesca (-29% i.a.), industria manufacturera (-5,6% i.a.), comercio (-4,3% i.a.) y hoteles y restaurantes (-1,8% i.a.).
En esa línea, los sectores que más cantidad de empresas perdieron durante mayo frente a abril fueron comercio (-841 unidades productivas), industria manufacturera (-403 compañías) y servicios de alojamiento y comida (-341 empresas), este último pese a que se encontraba en la previa de las vacaciones de invierno, momento en el que el turismo suele tener una suba.
A contramano, los únicos sectores que crearon empresas fueron salud humana y servicios sociales (+11 unidades productivas) y administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (+6 compañías), mientras que los sectores ganadores de la economía dieron de alta empresas a un paso más lento: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado creó apenas dos compañías y explotación de minas y canteras solo una.
En cuanto a los puestos de trabajo, los sectores más perjudicados fueron la industria manufacturera (-15.139 personas trabajadoras cubiertas), por la gran magnitud de empleados que maneja el sector, seguida del comercio, con 13.488 empleados menos, y actividades administrativas y servicios de apoyo, con una baja de 11.050 trabajadores.
Entre quienes crearon mayor cantidad de empleos se destacó la administración pública (+4.550 empleados), en contraste con el objetivo del Gobierno de reducir el peso del Estado. En tanto, enseñanza sumó otros 1.266 trabajadores y minas y canteras creó apenas 55 puestos de trabajo, pese a ser el sector de mayor crecimiento en el último año (+15% i.a.).
Esto se explica porque el sector de minas y canteras no es uno de los grandes creadores de puestos de trabajo, pese al importante crecimiento.
Ámbito
Te puede interesar
Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual.
El índice nacional de precios al consumidor experimentó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a junio y acumuló 33,8% en los últimos doce meses.
Las entidades financieras podrán aplicar hasta el 15% de los depósitos de los clientes a dar préstamos en moneda extranjera a compañías no exportadoras.
Fondos de Asistencia Laboral: en qué podrá invertirse el dinero y qué límites fijó el GobiernoEconomía12/08/2026
El Gobierno reglamentó las pautas de inversión para los recursos destinados a cubrir indemnizaciones a través de la Resolución 1276/2026.
Granja Tres Arroyos despidió a 250 trabajadores de su planta industrial de Entre RíosEconomía11/08/2026
Se desempeñaban en Concepción del Uruguay. La empresa justificó los despidos por el desempeño exportador, la sobreoferta en el mercado interno y los costos.
Deuda pública: Economía avanza con una recompra millonaria al Banco Central
Ivana ChañiEconomía11/08/2026
El Gobierno avanzó con una operación financiera de gran magnitud que modifica parte de las obligaciones registradas dentro del sector público.
Lo más visto
Restan menos de 18 kilómetros de pavimentación para completar la conexión proyectada hacia Chile.
La UNSa avanza con carreras a distancia para toda la provincia
Victoria López NúñezSalta12/08/2026
El rector Miguel Nina explicó que la Universidad ya cuenta con un sistema validado y auditado para desarrollar propuestas virtuales. La expectativa es poner en marcha una primera carrera o tecnicatura a distancia en el mediano plazo.
Salta se sumó a la jornada federal contra el ajuste en el sistema científico. Desde el Instituto de Investigaciones para la Industria Química advirtieron por la falta de fondos, el recorte de becas, los bajos salarios y la pérdida de investigadores.
El dirigente asumió la conducción local del partido luego de que este estuviera intervenido por casi un año y medio. “Tenemos que incluir a todos”, aseguró.
Por ahora, mañana hay paro de SAETA
Ivana ChañiSalta13/08/2026
UTA confirmó la adhesión de Salta a la medida nacional por la falta de acuerdo salarial. El gremio espera una eventual conciliación obligatoria que podría suspender el paro.