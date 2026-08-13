Una familia tipo necesitó más de $ 1.500.000 en junio para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 1.564.716 en julio de 2026 para no considerarse pobre. Por su parte, el mismo grupo familiar requirió $ 708.016 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y no caer en la indigencia.

Cabe destacar que este mismo jueves, el INDEC difundió el dato de inflación de julio: fue del 2,1% y acumula 33,8% en los últimos 12 meses.

El informe de “Condiciones de Vida” reveló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de la indigencia, sufrió un incremento del 2,6% respecto a junio. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye bienes y servicios no alimentarios como transporte, salud y vestimenta, registró una suba del 2,2%.

Un dato relevante del informe es que el costo de los alimentos (CBA) volvió a correr por encima del promedio de la canasta total en el séptimo mes del año. Mientras que la CBT acumuló un alza del 19,6% en lo que va de 2026, la canasta alimentaria ya suma un 20,1% en el mismo periodo.

En la comparación interanual, el costo de la canasta de pobreza mostró un incremento del 36,1%, mientras que la de indigencia se ubicó en el 37,4% frente a julio de 2025.

¿Cuánto necesitó cada hogar para no ser pobre?