El modelo Pix gana terreno en Argentina y promete pagos más rápidos

Argentina avanza hacia un esquema de pagos digitales más ágil e interoperable, con el modelo brasileño Pix como una de las principales referencias para el desarrollo de nuevas herramientas financieras.

Brasil expresó su respaldo a una mayor integración entre ambos países a través de sistemas de pagos inmediatos, una alternativa que podría facilitar operaciones comerciales, turísticas y financieras entre argentinos y brasileños.

En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) trabaja en nuevas herramientas de transferencias instantáneas. Una de ellas es Cobro con Transferencia (CCT), que permitirá realizar cobros automáticos desde cuentas bancarias y billeteras virtuales.

El sistema comenzará a estar disponible desde el 31 de agosto y, en una primera etapa, estará destinado al cobro de cuotas de préstamos. Luego podría extenderse a otros servicios y pagos recurrentes.

Pix funciona en Brasil desde 2020 y permite enviar y recibir dinero de manera inmediata, las 24 horas, mediante claves, códigos QR y otros mecanismos. Su masificación lo convirtió en uno de los principales medios de pago del país.

La posibilidad de avanzar hacia una mayor interoperabilidad entre Argentina y Brasil aparece como uno de los puntos de mayor interés. Un sistema integrado podría simplificar pagos para turistas, comercios y empresas, además de reducir costos asociados a operaciones transfronterizas.

Argentina no avanza hacia una copia idéntica de Pix, pero sí toma su funcionamiento como referencia para profundizar la digitalización del sistema financiero y ampliar el uso de transferencias inmediatas.