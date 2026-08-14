Kosiner: “Es importante sostener las PASO”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el diputado nacional (MC) y dirigente peronista, Pablo Kosiner, analizó la actualidad del peronismo y celebró la reunión de dirigentes, parlamentarios y gobernadores de la fuerza días atrás.

“Creo que el peronismo, a partir de la reunión que se realizó, manda una señal sobre el diálogo y el encontrar un camino. Hubo un acuerdo fundamental que es el sostenimiento de las PASO. Creo que es una herramienta ordenadora de nuevos liderazgos y es fundamental”, sostuvo.

Señaló, en este sentido, que, en Salta, después de la pandemia, se tomó la decisión de suspender las PASO y ya pasaron 3 elecciones donde los partidos nombrar sus candidatos por decisión de sus cúpulas, lo que – según expuso – es una “caída de calidad institucional muy grande”.

“Obviamente, los partidos de la oposición son los que más requieren de estas herramientas”, añadió, y apuntó que, si uno observa la historia, cada vez que el peronismo recurrió a esta herramienta volvió al poder; “es importante sostener las PASO o alguna norma de orden público que obligue a los partidos a presentar a la ciudadanía sus candidatos”, completó.

Para Kosiner, al pretender eliminar las Primeras, Argentina toma el rumbo inverso al del resto del mundo, es que – sostuvo- EEUU tiene primarias y así funciona Brasil, Uruguay y otros tantos países.

“En el mundo se busca validar las candidaturas democráticamente”, aseguró, y, finalizando, indicó: “No es bueno que el parlamento convalide eliminar las PASO. Se puede discutir que no sea obligatoria para los ciudadanos independientes, digo, este no es un invento argentino, existe en todas partes del mundo”.