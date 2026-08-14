Economía evalúa usar un fondo de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, habló de la flexibilización que implementará el Gobierno para los créditos en dólares a las empresas y anticipó que evalúan usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los préstamos hipotecarios a tasas más bajas.

El plan consiste en que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos para que estos dispongan de liquidez suficiente y así otorgar hipotecas.

Durante la presentación de la medida, el jefe de Hacienda, Luis Caputo, sostuvo: “Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos”.

El uso de los recursos del FGS, que tienen un objetivo de inversión a largo plazo, permitiría que los bancos ofrezcan mejores condiciones de financiamiento.

Por su parte, Furiase destacó la importancia de que “se genere el circuito de los dólares” y defendió los cambios en los requisitos para que los bancos puedan prestar moneda extranjera a las firmas de la llamada economía real.

Según el Gobierno, los depósitos en dólares pasaron de US$23.000 a US$40.000 millones, mientras que hoy los bancos prestan cerca del 60% de esos fondos.

Así, la medida busca flexibilizar las condiciones para poder canalizar una mayor parte de ese ahorro en dólares hacia la actividad económica, como la construcción, ejemplificó Furiase.

El Gobierno insistió en que no va a intervenir para bajar la morosidad

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, descartó que el Estado vaya a intervenir directamente para mejorar la situación de los deudores morosos.

“La mora es algo que se tiene que resolver entre privados. Si el Estado se mete en ese contexto, está usando la plata de los impuestos para beneficiar a un sector en particular y en detrimento de otro o recursos que podrían destinarse a otro sector”, explicó.

Para el equipo económico es importante “generar las condiciones para que bajen las tasas de interés de manera sostenida”.

En ese sentido, Furiase señaló que es necesario “mantener estabilidad macro, bajar la inflación y el riesgo país, tener superávit fiscal, una hoja de balance del Banco Central con incremento de las reservas, mantener el superávit comercial y generar las condiciones macroeconómicas”.

TN