La inflación en julio fue de 2,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato de inflación correspondiente a julio, que experimentó una variación mensual de 2,1%, un alza de 33,8% en la comparación interanual y una aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió tres meses de baja y registró un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% que había arrojado en junio.

“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos. Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de la publicación de la estadística oficial.