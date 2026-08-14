Los casos de infecciones respiratorias siguen en aumento: 155 internaciones en una semana

El Ministerio de Salud Pública informa los datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 30, comprendida entre el 26 de julio y el 1 de agosto.

Las infecciones respiratorias continúan registrando casos en Salta. Durante la última semana epidemiológica se notificaron 861 cuadros entre enfermedades tipo influenza, neumonía y bronquiolitis, mientras que 155 pacientes debieron ser hospitalizados.

Según los datos del Ministerio de Salud Pública, se contabilizaron 448 casos de enfermedades tipo influenza, que elevaron el acumulado anual a 19.490. También se notificaron 215 casos de neumonía, con 5.201 en lo que va del año, y 198 casos de bronquiolitis en menores de dos años, que ya suman 4.755.

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que actualmente circulan en la provincia distintos virus respiratorios, entre ellos influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

En cuanto al impacto sobre el sistema sanitario, durante la última semana se registraron 155 pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias. De ese total, uno requirió internación en una unidad de cuidados intensivos.

Por otra parte, no se notificaron nuevos casos de COVID-19, por lo que el acumulado se mantiene en 11 casos.

Tampoco se registraron nuevas muertes asociadas a enfermedades respiratorias durante el último período informado. El acumulado provincial se mantiene en dos fallecimientos.