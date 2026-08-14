“Colombianos, te vamos a deportar”: denuncian abuso policial y xenofobia en Castañares

Una familia colombiana que reside en Salta desde hace 14 años denunció un grave episodio de presunta violencia policial y xenofobia ocurrido el pasado 12 de agosto en barrio Castañares.

Elizabeth Gómez Guerra contó en Pelo y Barba, por Aries, que dos de sus hijos fueron interceptados por efectivos de Infantería cuando salían de su domicilio. Según su relato, los jóvenes entregaron sus datos sin resistencia y la situación cambió cuando los policías preguntaron de qué país eran.

“Cuando dijeron que eran colombianos cambió todo”

Gómez Guerra aseguró que, luego de que sus hijos respondieran que eran colombianos, uno de los efectivos habría ordenado requisarlos y la intervención se volvió agresiva.

“Al enterarse que eran colombianos, la actuación fue totalmente diferente”, sostuvo. Según denunció, uno de sus hijos recibió un golpe en el estómago y luego fue reducido por varios policías antes de ser trasladado detenido.

La mujer afirmó que el joven terminó con múltiples golpes y que durante el traslado los efectivos habrían pronunciado expresiones como “colombianos, te vamos a deportar” y “ojalá te encontremos droga”.

Un recorrido por distintos centros de atención

De acuerdo con su testimonio, el joven fue trasladado inicialmente a la comisaría de Castañares, pero luego pasó por dependencias de Ciudad Judicial y distintos hospitales hasta recibir atención médica en el Hospital del Milagro.

La familia sostuvo que durante ese recorrido no recibió información clara sobre los motivos de la detención ni sobre las lesiones que presentaba.

La familia presentó denuncias

Gómez Guerra afirmó que la familia decidió avanzar judicialmente y que ya realizó una presentación ante Derechos Humanos, además de buscar intervención consular.

“Vamos a ir hasta las últimas porque no puede quedar así”, expresó, y consideró que el trato recibido estuvo vinculado con la nacionalidad de sus hijos.

La denuncia deberá ahora ser investigada para determinar cómo fue el procedimiento, identificar a los efectivos que participaron y establecer si existieron responsabilidades penales o administrativas.