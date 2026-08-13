Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de una mujer durante un asalto

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, encabeza una investigación tras la muerte de una mujer de 65 años, luego de ser herida con un disparo de arma de fuego en la zona abdominal en un asalto ocurrido en Colonia Santa Rosa el pasado mes de junio.

Las tareas investigativas fueron encomendadas a la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y en el avance de las mismas, a través del análisis minucioso de cámaras de seguridad y otras diligencias realizadas, se pudo individualizar a vehículos en los que se movilizaban los sospechosos de participar en el hecho.

Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal Filtrín Cuezzo solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, órden de allanamiento y detención para los domicilios de las personas investigadas.

El pasado viernes 7 de agosto, los efectivos de la Unidad UGAP realizaron seis allanamientos, cinco en domicilios de esa jurisdicción y uno en la ciudad de Salta, donde se secuestraron dos vehículos que presuntamente participaron del hecho, armas cortas y largas, importante cantidad de municiones, celulares, dispositivos electrónicos, prendas de vestir tipo uniformes militares, y otros elementos de interés.

Se produjo también la detención de un hombre de 39 años, quien ya fue imputado como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo.

Este jueves 14 de agosto, se realizó un allanamiento en un domicilio de barrio Estación de la ciudad de Orán, donde se detuvo a un hombre mayor de edad como sospechoso de haber tenido participación en la comisión del ilícito y se secuestraron elementos de interés.

La fiscal Filtrín Cuezzo indicó que la audiencia de imputación se realizará este viernes y que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.