Imputan a Gustavo Vaccarella por tenencia de material de abuso infantil

El conductor de televisión Gustavo Vaccarella fue imputado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, a partir de un hallazgo realizado durante las pericias sobre su teléfono celular secuestrado en diciembre de 2024, tras el fallecimiento de Lautaro Ramasco.

La imputación dispuesta por la Fiscalía se confirmó después de que el 24 de junio pasado la jueza de Garantías, Claudia Puertas, autorizó la apertura de una nueva línea investigativa surgida del expediente principal tras el hallazgo de archivos de abuso sexual infantil en el dispositivo de Vacarella.

La investigación deberá determinar el origen de esos archivos detectados, si hubo distribución de los mismos y la eventual responsabilidad penal del conductor televisivo y excandidato a concejal.



La investigación y el allanamiento

Como parte de esta nueva causa, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de Vaccarella, donde fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos para profundizar la investigación.

El expediente también incorporó un hecho que generó fuerte controversia: la actuación de un subcomisario, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Edgardo Martín Guerra, quien habría mantenido una comunicación telefónica con Vaccarella para avisarle del procedimiento judicial.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el conductor habría acordaro que el allanamiento se realizara al día siguiente, permitiéndole 24 horas de ventaja.

Ante esa situación, el subcomisario fue apartado preventivamente de sus funciones y también se dispuso el secuestro de sus dispositivos electrónicos mientras se investiga su actuación.

Apartado de Multivisión

Después de confirmarse la grave imputación, Multivisión Federal (Canal 9) resolvió suspendió la presencia de Gustavo Vaccarella de su pantalla.