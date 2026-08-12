Un trabajador cayó desde el tercer piso de una obra en Pergamino, sería salteño

Un trabajador de 32 años sufrió un grave accidente este martes mientras realizaba tareas en una obra en construcción ubicada sobre calle General Paz, entre Merced y 9 de Julio, en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. El joven sería oriundo de Joaquín V. González, Salta.

El hecho ocurrió en el denominado Edificio General Paz, donde, por circunstancias que todavía son investigadas, el hombre cayó desde el tercer piso por el hueco destinado a un ascensor. Según la información disponible, se encontraba en su primer día de trabajo en el lugar.

A raíz de la caída, sufrió múltiples lesiones por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde permanece internado en grave estado.

Las circunstancias que derivaron en la caída todavía no fueron determinadas y son materia de investigación.

Fuente: Tiempo Pergamino.