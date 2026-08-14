Minería: solicitaron explorar casi 89 hectáreas de tierras fiscales en Los Andes

El pedido alcanza 88,8 hectáreas de propiedad del Estado. Se abrió un plazo de 20 días hábiles para presentar derechos sobre los terrenos.
Salta14/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

Un nuevo pedido de cateo minero fue publicado para una superficie de 88,8163 hectáreas en el departamento Los Andes, sobre terrenos identificados oficialmente como propiedad fiscal.

La solicitud fue presentada por Daria Alexandrovna Pogrebnaia ante el Juzgado de Minas de Salta y quedó registrada bajo el expediente MIN 810430/23.

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Qué significa el pedido

El cateo constituye una solicitud de exploración sobre el área delimitada en el expediente. El edicto publicado no informa qué mineral se busca ni detalla inversiones previstas para esta etapa.

Los terrenos afectados pertenecen al Estado provincial, según consta expresamente en la publicación judicial.

Abren un plazo para presentar derechos

La Justicia dispuso un período de 20 días hábiles desde la última publicación para que puedan presentarse personas que consideren tener derechos sobre los terrenos comprendidos dentro del área solicitada.

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