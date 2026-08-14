La letra chica de la paritaria: Más Salud, $23.000 para traslado y posibles reintegros por el paro

El Gobierno de Salta formalizó este viernes el acuerdo paritario para la Administración Pública Provincial mediante el Decreto N° 487, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia. Además del aumento salarial del 13,5%, el documento incorpora medidas vinculadas con +Salud, gastos de traslado, descuentos por medidas de fuerza y trabajadores del interior.

El acuerdo general establece una suba del 13,5% calculada sobre los haberes de junio, distribuida con aumentos del 2% mensual entre julio y diciembre. El 1,5% restante corresponde a incrementos de ítems sectoriales. También se actualizarán las asignaciones familiares.

Los reclamos ante Más Salud llegaron a la paritaria

Uno de los puntos incorporados al acuerdo de la Administración Pública Centralizada establece que “se realizarán las gestiones ante Mas Salud por los reclamos presentados por las entidades gremiales”.

La incorporación del tema al acta le da carácter formal a reclamos que ya habían sido planteados por trabajadores y organizaciones gremiales contra Más Salud.

$23.000 más para gastos de traslado

El Decreto 487 también dispone un incremento de $23.000 en el ítem Gastos de Traslado, con vigencia desde julio de 2026.

Además, el Gobierno se comprometió a establecer un cronograma de trabajo para avanzar con el pase a temporarios de ordenanzas del interior de la provincia.

Revisarán descuentos por el paro

Otro de los puntos establece la revisión de los descuentos aplicados por el paro general del 19 de febrero de 2026. Si del análisis surge que corresponde, el acuerdo prevé el reintegro de los montos descontados.

Las partes también acordaron volver a reunirse en noviembre para continuar la discusión salarial correspondiente a 2026