Seguridad modificó su estructura y reubicó a varios funcionarios

El Gobierno de Salta formalizó una reestructuración del Ministerio de Seguridad que dejó sin efecto diez designaciones y dispuso once nombramientos en cargos jerárquicos, varios de ellos correspondientes a funcionarios que fueron reubicados dentro de la propia cartera.

Entre los cambios más relevantes, Francis Javier Mir dejó la Coordinación Legal y Técnica y pasó a desempeñarse como Coordinador General, mientras que Sebastián Schmidt Dodds dejó ese último cargo para asumir como Coordinador de Enlace Interinstitucional.

Funcionarios que cambiaron de área

Susana Emilse Miño, hasta ahora directora de Prevención, fue designada directora general de Control de Gestión. Claudia Alejandra Torres dejó la jefatura de PROCADIF y pasó a ocupar la Dirección General de Planificación Estratégica.

También hubo movimientos en Logística y Prevención. Martín Manuel Bedia Oardi quedó como director de Logística, Cristian Jesús Ocaña pasó a la Dirección de Prevención y Sergio Ramón Gustavo Galassi fue designado director de Ejecución de Proyectos.

Nuevos nombres en la estructura

La resolución incorpora además a Marcelo Esteban Santillán como jefe del Programa Gestión y Mantenimiento, Ignacio José Ortiz de Urbina al frente de PROCADIF y Manuel Leopoldo Germán Vásquez como director de Asuntos Jurídicos.

La mayoría de los movimientos tiene vigencia desde el 6 de julio, aunque fueron formalizados ahora mediante la Decisión Administrativa 299.