Una película de 2001 volvió al cine y retrata una Salta que ya cambió

Una película puede permanecer intacta y, sin embargo, contar algo distinto con el paso de los años. El músico y gestor cultural Roly Arias, columnista de N&N por Aries, volvió a ver Modelo 73, de Rodrigo Moscoso, durante la 30° Semana del Cine y encontró en esa experiencia algo que no había percibido cuando la conoció hace 25 años. “Los diálogos son los mismos, las imágenes son las mismas, los que cambiamos fuimos nosotros”, sintetizó.

Una Salta que quedó registrada sin proponérselo

Detalles que en 2001 parecían cotidianos hoy adquieren otro valor: adolescentes sin celulares, boletos entregados dentro del colectivo y formas de relacionarse que ya desaparecieron o cambiaron por completo. Para Arias, esas escenas transformaron a la película en un testimonio del paso del tiempo y de las modificaciones culturales y tecnológicas de la ciudad.

El columnista también destacó que su propia forma de mirar la obra cambió. Recursos de humor, diálogos o decisiones narrativas que entonces le resultaban extraños hoy le cierran de otra manera. En ese sentido, planteó que el tiempo funciona como un “juez” que termina ubicando algunas obras en otro lugar, mientras otras envejecen peor.

Treinta años de cine y memoria

La reflexión surgió en el marco de la 30ª Semana del Cine, que reúne alrededor de 50 proyecciones entre la Usina Cultural y el Cine Ópera, con producciones internacionales, argentinas y una sección dedicada a la Mirada Salteña.

Arias también puso el foco en el valor de sostener estos espacios culturales y recordó a figuras como Edgardo Chibán, uno de los referentes vinculados a los comienzos del encuentro. Para el columnista, defender estas políticas también significa preservar una parte de la memoria colectiva de Salta.