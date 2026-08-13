Pollo, carne y lácteos, los más buscados en El Mercado en tu Barrio

Una nueva edición de El Mercado en tu Barrio se realiza este jueves en Santa Ana 2, con precios promocionales en alimentos y una fuerte concurrencia de vecinos de la zona sur.

La mayor demanda se concentró en los puestos de pollo y lácteos. En el caso del pollo entero, el kilo se ofrecía a $2.950, un valor que generó una extensa fila de compradores.

También hubo precios promocionales en carne vacuna. Entre las ofertas se encontraban colita de cuadril, vacío y matambre a $13.000 el kilo, carne molida especial a $10.500, cortes para milanesa a $16.000 y lomo a $18.000.

Desde los puestos señalaron que algunos productos presentan diferencias de hasta 30% respecto de valores habituales en distintos barrios. Los compradores consultados coincidieron en que los precios justificaban la espera.

La propuesta permanecerá abierta hasta las 16 horas en el predio de las canchas de béisbol y softbol de Santa Ana 2, en la intersección de Parroquia Nuestra Señora del Valle y Parroquia Nuestra Señora de la Viña.