Una casa irá a remate con una base inferior a $4.000

Una subasta judicial prevista para esta semana presenta una cifra que llama la atención, aunque detrás del monto hay una condición clave sobre la propiedad.
Judiciales11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Justicia de Salta realizará este viernes 14 de agosto el remate del 50% de la nuda propiedad de un inmueble de Capital, con una base fijada en apenas $3.445,93.

El edicto de remate fue publicado en el Boletín Oficial de Salta de este martes 11 de agosto, dentro del expediente N.º 832286/23, correspondiente a una ejecución de honorarios.

La propiedad está ubicada en calle 16 de Septiembre 356 y cuenta con comedor, cocina, dos dormitorios, baño, lavadero y todos los servicios. Otra parte del inmueble se encuentra en construcción.

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La cifra de $3.445,93 no corresponde al valor comercial de una vivienda completa. El remate comprende únicamente el 50% de la nuda propiedad y la base fue establecida en dos terceras partes de la valuación fiscal.

La subasta se realizará a las 17 en España 955. El comprador deberá abonar una seña del 30% en efectivo y afrontar además honorarios, sellado e impuestos correspondientes.

El edicto también informa una deuda municipal superior a $140.000, además de otra obligación menor vinculada a la ex Obras Sanitarias.

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