Escuelas de Salta, nuevas medidas de seguridad: restringen ingresos y fijan controles

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta estableció nuevas condiciones para el ingreso y permanencia de personas ajenas a establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

La Resolución 354, publicada este jueves en el Boletín Oficial, dispone que la comunicación entre las familias y las escuelas deberá realizarse exclusivamente por los canales institucionales habilitados y en los horarios fijados por cada establecimiento. También limita el acceso al interior de los edificios a situaciones específicas, como citaciones formales, reuniones de padres, actos escolares, emergencias, trámites y actividades previamente autorizadas.

Cada institución deberá además identificar a quienes ingresen y registrar, como mínimo, sus datos personales, horario de entrada y salida, motivo de la visita y responsable de la autorización.

La norma también establece que cualquier actividad impulsada por personas externas deberá contar con autorización previa de la Dirección General de Educación correspondiente, solicitada con al menos 10 días hábiles de anticipación. Los directivos, docentes y no docentes no podrán autorizar estas actividades por cuenta propia.

Ante la negativa de un tercero a retirarse o frente a conductas agresivas, la autoridad escolar deberá labrar un acta y requerir la intervención inmediata de la Policía. El incumplimiento injustificado de estas obligaciones por parte del personal podrá derivar en sanciones disciplinarias.