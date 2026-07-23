Mensajes sexuales a una alumna: cesantearon a un docente en Salta

El Gobierno de Salta ratificó la cesantía de un docente sancionado por el envío de contenido de índole sexual a una alumna, luego de rechazar el recurso de reconsideración presentado contra la medida.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 441, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que desestimó el planteo realizado por Daniel Oscar Coronel contra el Decreto Nº 828/2025.

Entre sus argumentos, el docente había cuestionado el sustento de las pruebas digitales y reclamado una pericia informática forense que permitiera descartar eventuales manipulaciones. También planteó irregularidades en el procedimiento y consideró que la cesantía resultaba desproporcionada.

Sin embargo, la Provincia sostuvo que se encuentra acreditado que los mensajes de WhatsApp fueron enviados desde un dispositivo de uso exclusivo del docente y que permanecía bajo su custodia.

Además, el decreto señala que la denuncia por un supuesto hackeo de sus cuentas fue realizada 13 días después de la denuncia de la alumna y que esa situación no había sido mencionada en su primer descargo.

La Provincia consideró proporcional la cesantía

En los fundamentos, el Ejecutivo remarcó la existencia de una relación asimétrica de poder derivada de la condición docente y consideró incompatible con sus deberes el envío de contenido sexual, independientemente de que la alumna fuera mayor de edad.

Finalmente, concluyó que la cesantía dispuesta en 2025 resultó proporcional a la gravedad de los hechos acreditados y rechazó el recurso presentado