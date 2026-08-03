Sin aviso previo, suspendieron las clases en la escuela Urquiza por un paro de ordenanzas

La escuela Urquiza, ubicada en Zuviría 381, suspendió las clases este lunes debido a la adhesión de sus nueve ordenanzas a una medida de fuerza. La decisión generó malestar entre padres que aseguraron no haber recibido un aviso previo.

La situación la constató el móvil de Pelo y Barba, por Aries, en el establecimiento.

Alumnos con guardapolvo, mochilas y camperas de promoción llegaron durante la mañana y tuvieron que regresar a sus casas. Algunos habían concurrido solos y debieron comunicarse con sus familias para informar que no habría actividad escolar.

El paro alcanzó a las nueve ordenanzas

La directora explicó que las cuatro ordenanzas del turno mañana y las cinco del turno tarde resolvieron adherir al paro convocado por su gremio.

Ante la falta de personal para garantizar la limpieza y el funcionamiento del edificio, la institución dispuso una jornada pedagógica. Los docentes permanecieron en la escuela, pero no recibieron alumnos.

La suspensión, según indicaron desde la dirección, será únicamente por este lunes.

Padres se enteraron en la puerta

Una madre contó a Aries que desconocía la medida y que se enteró después de llegar con su hija. Aclaró que no tenía acceso al grupo de WhatsApp del curso y que no había recibido otra comunicación.

Otras familias señalaron que algunos docentes enviaron un mensaje, pero el aviso no alcanzó a todos los grados. Una madre admitió que no había leído el grupo, aunque sostuvo que otras familias tampoco habían sido notificadas.

La falta de información también sorprendió a proveedores que llegaron al establecimiento y encontraron cerrado el kiosco escolar.

El mayor inconveniente se produjo con los estudiantes que asisten sin la compañía de un adulto. Un alumno de séptimo grado consultó al móvil de Aries si había clases y debió llamar a su madre para avisarle que regresaría a su casa.