Salta deberá adaptar el trámite para validar títulos educativos ante Nación

Salta y el resto de las provincias deberán adaptar sus trámites al nuevo sistema nacional para validar títulos y certificados educativos.

La modificación fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 479/2026 de la Secretaría de Educación de la Nación.

La norma aprobó un nuevo Manual de Procedimiento y Componentes para la Validez Nacional, que reemplazará al régimen vigente desde 2022.

Cada provincia tendrá un responsable

Las jurisdicciones deberán nombrar un referente técnico encargado de concentrar las gestiones ante la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios.

El procedimiento comprende títulos y certificados presenciales y a distancia de la educación obligatoria y superior no universitaria. No alcanza a los documentos expedidos por universidades e institutos universitarios.

La resolución también delegó en Nación la resolución de pedidos de ampliación y nuevas localizaciones de ofertas educativas. El sistema se aplicará a los trámites iniciados desde el 6 de agosto.