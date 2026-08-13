Milei perdió apoyo y quedó 15° en el ranking regional

El presidente Javier Milei volvió a perder posiciones en el ranking de imagen de mandatarios de América Latina elaborado por la consultora CB Global Data. En la medición de agosto quedó en el puesto 15 entre 18 presidentes evaluados.

Milei alcanzó un 35,1% de imagen positiva, 1,7 puntos porcentuales menos que en el relevamiento anterior, cuando había registrado 36,8%. Su imagen negativa, en tanto, se ubicó en 62,8%.

Con estos números, el mandatario argentino quedó entre los cuatro presidentes con peor valoración de la región. Solo superó a José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; y Delcy Rodríguez, de Venezuela.

El ranking volvió a ser encabezado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 68,7% de imagen positiva. En segundo lugar quedó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 66,5%, mientras que Keiko Fujimori, de Perú, alcanzó el tercer puesto con 55%.

La nueva caída profundiza la tendencia negativa de Milei dentro de la medición regional. Con poco más de un tercio de valoración positiva, el Presidente argentino permanece entre los mandatarios con menor respaldo de América Latina.