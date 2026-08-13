Senadores apuntan a Caputo y Santilli por fondos viales

Senadores de Fuerza Patria reclamaron explicaciones al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el destino de los fondos destinados a infraestructura vial y mantenimiento de las rutas nacionales.

La iniciativa fue impulsada por la senadora Ana Marks y acompañada por otros integrantes del bloque Justicialista. El pedido busca conocer cuánto dinero ingresó al Sistema Vial Integrado y al Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial y qué nivel de ejecución tuvieron esos recursos.

Según los fundamentos del proyecto, durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron alrededor de $450.500 millones, pero solamente se ejecutaron $83.144 millones, equivalentes al 18,5% del total.

Los legisladores cuestionaron que, pese a la existencia de fondos específicos para obras y mantenimiento, continúen los problemas en distintas rutas nacionales. También solicitaron información sobre el destino de los recursos no ejecutados y si parte del dinero fue utilizada en operaciones o inversiones financieras.

Desde el bloque opositor advirtieron que la baja ejecución tiene impacto sobre la seguridad vial, el transporte de cargas, la producción y la conectividad entre provincias. El pedido, por ahora, busca obtener información oficial y no implica la existencia de una irregularidad judicialmente comprobada.