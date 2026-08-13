Milei sumó a una especialista en inteligencia artificial al Gobierno

El Gobierno nacional oficializó este jueves la designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 730/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que fuera aceptada la renuncia de Darío Genua, quien se desempeñaba al frente del área.

Baravalle cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo tecnológico y académico. Es especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad y dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral.

Además, posee formación en inteligencia artificial, criptografía y tecnologías emergentes y participó en iniciativas relacionadas con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, gobernanza de datos, ética y seguridad informática.

Con su designación, el Gobierno incorpora un perfil técnico con fuerte orientación hacia la innovación y la transformación tecnológica. La Secretaría tendrá a su cargo la coordinación de políticas vinculadas con el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.