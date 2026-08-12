Súper RIGI: el Senado empieza a debatir el proyecto para captar inversiones por USD 1.000 millones

El proyecto se discutirá desde este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara alta con la participación de funcionarios del equipo económico.
Política12/08/2026

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El Senado de la Nación comenzará este miércoles el debate en comisiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las iniciativas clave del Gobierno nacional para promover la llegada de capitales orientados a la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología y los minerales estratégicos.

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La discusión se dará en un plenario de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones, y Legislación General. Para las primeras jornadas informativas está prevista la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, quienes exponerán sobre los alcances de la propuesta.

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Según publicó Noticias Argentinas, el texto prevé que las compañías comprometan un desembolso mínimo de USD 1.000 millones a cambio de 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, abarcando sectores como el desarrollo de baterías, hidrógeno verde, semiconductores y la industrialización del litio y uranio.

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