El Gobierno sale a buscar respaldo provincial para sus proyectos

El Gobierno nacional volvió a activar las negociaciones con gobernadores aliados y dialoguistas después de las dificultades que atravesó el oficialismo en el Congreso durante los últimos días. La estrategia apunta a reconstruir respaldos políticos para las próximas votaciones.

Las gestiones estarán encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Santilli tendrá a su cargo la negociación política con los mandatarios, mientras que Caputo intervendrá en los planteos vinculados con recursos y cuestiones económicas. Santilli ocupa actualmente la Jefatura de Gabinete tras asumir a fines de junio.

La Casa Rosada busca anticiparse a nuevas discusiones parlamentarias y consolidar acuerdos con las provincias, cuyos legisladores pueden resultar determinantes para alcanzar las mayorías necesarias. El movimiento se produce luego de que el oficialismo no consiguiera todos los apoyos esperados en recientes debates en el Senado.

En las conversaciones aparecen reclamos vinculados con obras, recursos provinciales y compromisos económicos, mientras que el Ejecutivo pretende que esos entendimientos también se traduzcan en acompañamiento a su agenda legislativa.

El Gobierno apunta así a evitar nuevos traspiés en el Congreso y fortalecer el vínculo con los gobernadores antes de las próximas votaciones, en un escenario donde el respaldo de los bloques provinciales vuelve a ser clave para el avance de las iniciativas oficiales.