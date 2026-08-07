Docentes jubilados: el trámite para comprobar si el haber está bien liquidado

Los jubilados docentes pueden verificar si el haber que perciben se corresponde con el porcentaje previsto para su régimen. La abogada previsional Julia Toyos, columnista de Pelo y Barba por Aries, explicó que uno de los primeros pasos es solicitar la equiparación de haberes y controlar los conceptos que fueron reconocidos antes de acceder a la jubilación.

Toyos señaló que previamente debe comprobarse si fueron blanqueados todos los conceptos salariales, ya que una parte puede quedar fuera del cálculo. Una vez realizada esa revisión, indicó que el haber correspondiente se determina sobre el 82% del último cargo, lo que permite comparar el resultado con lo efectivamente cobrado.

Si existe una diferencia, la letrada explicó que puede iniciarse un juicio de reajuste y aseguró que, en el caso de los docentes, estos procesos suelen resolverse más rápido que otros reclamos previsionales. También advirtió sobre el impacto de los topes y, en determinados casos, del Impuesto a las Ganancias