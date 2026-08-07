Caso Cintia Fernández: la Corte anuló la condena por encubrimiento y ordenó un nuevo fallo

La causa por el femicidio de Cintia Fernández sumó un nuevo giro judicial. La Corte de Justicia de Salta anuló la sentencia de segunda instancia que había condenado a la policía Gimena Núñez por encubrimiento agravado, al considerar que los fundamentos utilizados por los jueces resultaban contradictorios.

El abogado Pablo del Pino, columnista de N&N por Aries e integrante de la Fundación Cintia Fernández, explicó que la decisión no absuelve ni condena nuevamente a Núñez, sino que obliga al Tribunal de Impugnación a dictar un nuevo pronunciamiento con fundamentos compatibles entre sí. Del Pino también representa como querellante a Ana Fernández, madre de Cintia, junto al abogado Juan Pablo Ochoa.

Las maniobras que quedaron bajo investigación

Núñez había intervenido en la investigación iniciada tras el femicidio ocurrido en 2011. Según explicó Del Pino, durante la causa se detectaron distintas conductas que habrían favorecido al condenado Mario Federico Condorí y entorpecido la investigación, entre ellas negar que lo conocía pese a haber trabajado con él, irregularidades en la cadena de custodia y una imputación sin fundamentos contra otra persona.

El abogado recordó además que Ana Fernández fue colocada durante años bajo sospecha mientras reclamaba justicia por su hija. “Se utilizó la función policial para obstruir, generar daño e impunidad”, sostuvo.

Una condena que todavía no está firme

Gimena Núñez ya fue condenada por falso testimonio y recibió una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque esa condena tampoco se encuentra firme. La acusación por encubrimiento agravado es la que ahora deberá ser revisada nuevamente.

Del Pino advirtió que la prolongación del proceso mantiene abierta una causa que comenzó hace 15 años. “Todavía seguimos buscando justicia”, resumió, al remarcar que la familia de Cintia continúa esperando una definición definitiva sobre la responsabilidad de quienes intervinieron en la investigación.