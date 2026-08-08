¿La Justicia puede mirar todo tu celular? Qué límites existen en una investigación

El secuestro de un teléfono celular dentro de una causa penal no habilita automáticamente a la Justicia a revisar todo su contenido.

El abogado Nicolás Escándar explicó en Vale Todo por Aries que la extensión de una pericia depende del delito investigado, del rol de la persona en la causa y de la razonabilidad del pedido formulado por el fiscal.

La búsqueda debe estar vinculada con el delito

Si una víctima denuncia acoso y aporta mensajes con una persona determinada, la investigación debería concentrarse en esa conversación y no extenderse sin motivo al resto del dispositivo.

En el caso de un imputado, la búsqueda puede ser más amplia, pero también debe tener límites. Un fiscal podría revisar conversaciones o movimientos vinculados con la hipótesis delictiva, pero no acceder indiscriminadamente a fotos, videos o información sin relación con la causa.

El celular concentra gran parte de la intimidad

Escándar señaló que hoy los teléfonos almacenan conversaciones, fotografías, correos, aplicaciones y datos personales que antes podían encontrarse dispersos en distintos ámbitos de la vida privada.

Por eso, consideró necesario avanzar hacia protocolos más estrictos que permitan extraer únicamente la información relevante para una investigación y resguardar el resto del contenido.

El criterio central es que la evidencia buscada debe tener relación directa con el delito que se investiga. La información ajena a ese objeto debería quedar protegida.