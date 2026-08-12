Descacharrado en barrio El Aybal: qué deben sacar los vecinos este miércoles

Este miércoles se realizará un operativo de descacharrado en barrio El Aybal, con el objetivo de eliminar recipientes y elementos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

La actividad se desarrollará de 8 a 12 dentro del cuadrante comprendido por avenida Balbín, Radio Nacional, Diario Patagonia Argentina y Medina.

Qué deben hacer los vecinos

Antes del paso de los equipos, los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso capaces de acumular agua para facilitar su retiro.

El operativo contará con la participación conjunta de organismos provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad y personal del Ejército.

La eliminación de recipientes que puedan retener agua constituye una de las principales medidas domiciliarias para reducir los lugares donde se reproduce el mosquito transmisor del dengue.