Ley Lola: crearán un registro de maltratadores en Salta
La Cámara de Diputados de Salta avanzó con el tratamiento de la denominada Ley Lola, una iniciativa que busca reforzar la protección de los animales de compañía y endurecer las sanciones contra quienes ejerzan maltrato.
La diputada provincial y presidenta de la UCR Salta, Soledad Farfán, explicó en Aries que el proyecto reconoce a los animales de compañía como seres sintientes y establece nuevas herramientas para prevenir y sancionar hechos de violencia.
Uno de los puntos centrales es la creación de un registro de maltratadores, que permitirá identificar a personas sancionadas por hechos de violencia contra animales. La propuesta también contempla penalidades para quienes atropellen a un animal y lo abandonen en la vía pública.
Además, el proyecto modifica el Código de Contravenciones y eleva las penas previstas para casos de maltrato animal. “Hoy teníamos 15 días, la cuestión va a ser elevarla a 60 días”, señaló Farfán en diálogo con Aries.
La legisladora indicó que distintas iniciativas presentadas sobre la problemática fueron unificadas en un solo texto y aseguró que existe consenso para avanzar con su aprobación. También destacó el reclamo sostenido de organizaciones y proteccionistas dedicados al rescate de animales.
“Es importante que la sociedad avance en esto de reconocer a los animales de compañía”, sostuvo Farfán. La Ley Lola busca establecer así un marco más amplio de protección y aumentar las consecuencias para quienes incurran en situaciones de abandono o maltrato.