Dónde conseguir la garrafa de 10 kilos a $24.000 este miércoles

El programa Garrafa Federal y Segura tendrá este miércoles siete puntos de distribución en distintos barrios de la ciudad de Salta. La garrafa de 10 kilos se venderá a $24.000.

Los operativos comenzarán a las 8.30 y se extenderán hasta las 16.30. Los vecinos deberán concurrir con un envase en condiciones y respetar los horarios previstos para cada sector.

Dónde estará la Garrafa Federal este miércoles

8.30 a 9.00: CIC de barrio Constitución.

9.15 a 9.45: barrio Santa Rita, garita de la Virgen.

10.00 a 10.30: barrio Progreso, lote 25.

13.00 a 13.30: barrio Atocha.

14.30 a 15.00: iglesia de barrio San Rafael.

15.15 a 15.45: Villa Asunción, centro vecinal.

16.00 a 16.30: Villa Lavalle, bajada de Lavalle.

El precio de $24.000 por la garrafa de 10 kilos rige tanto en los puntos oficiales del programa como en los espacios habilitados por las empresas distribuidoras.

La atención se realizará por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir dentro del horario asignado a cada barrio.

También habrá distribución en el interior

El operativo llegará este miércoles a distintas localidades del interior provincial, entre ellas General Güemes, Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas.