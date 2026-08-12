Cortes programados de EDESA: qué zonas estarán sin luz este miércoles
EDESA informó cinco cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 12 de agosto en distintos puntos de la provincia de Salta. Las interrupciones comenzarán a las 8 y tendrán una duración de entre tres y cinco horas.
Los trabajos alcanzarán sectores de San Lorenzo, Cerrillos, El Quebrachal, La Candelaria y Salvador Mazza, además de parajes y zonas rurales cercanas. En todos los casos, la empresa indicó como motivo la renovación de redes de media y baja tensión.
San Lorenzo: cuatro horas sin luz
En San Lorenzo, el corte comenzará a las 8 y tendrá una duración estimada de cuatro horas.
La interrupción alcanzará los barrios Centro, San José, Islas Malvinas y Matadero, además de zonas aledañas. El servicio se verá afectado por tareas de renovación de la red de media y baja tensión.
Cerrillos: corte en barrio Los Álamos
También desde las 8, EDESA realizará trabajos en Cerrillos. La interrupción se extenderá durante cuatro horas y afectará a barrio Villa Los Álamos y zonas aledañas.
La empresa informó que las tareas corresponden a la renovación de la red eléctrica de media y baja tensión.
El Quebrachal y zonas rurales
Uno de los cortes de mayor duración será el correspondiente a la zona de El Quebrachal, donde la interrupción está prevista desde las 8 y durante cinco horas.
El operativo alcanzará sectores de la Ruta Provincial 29, Las Trampas, Tunalito, La Población, Lagunita, Los Rosales, Vallecito, Remancito y áreas rurales cercanas.
La Candelaria: cinco horas de interrupción
En el departamento La Candelaria, el suministro también estará interrumpido durante cinco horas a partir de las 8.
El corte comprenderá la localidad de La Candelaria y los parajes San Pedro de Aranda, El Ceibal, San Antonio, Unquillo, Pantanillo, El Milagro y Campín, además del Museo del Parco, el Matadero Municipal y sectores rurales e intermedios de la Ruta Provincial 35.
Salvador Mazza: corte durante tres horas
En Salvador Mazza, EDESA programó una interrupción desde las 8 con una duración aproximada de tres horas.
El corte afectará a barrio 72 Viviendas y zonas aledañas. También en este caso se realizarán trabajos de renovación de la red de media y baja tensión.