Colegios privados proyectan subas graduales en las cuotas hasta fin de año

Los colegios privados nucleados en el COPRODEC anticipan nuevos aumentos en las cuotas durante lo que resta del año, impulsados principalmente por las actualizaciones salariales y la suba de los costos de funcionamiento. Actualmente, los aranceles promedio se ubican entre los $100 mil y $140 mil mensuales.

"Seguramente van a ir aumentando con el incremento de las paritarias que es del 13,5% de acá a diciembre, pero hay distintas realidades porque hay colegios donde este aumento impacta en mayor medida que en otros", explicó el presidente del COPRODEC, Agustín Montiveros, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Según indicó, no necesariamente habrá una actualización uniforme entre las instituciones y, en general, los incrementos se trasladan de forma gradual, y tendrán en cuenta el costo de los servicios y el esquema de financiamiento de cada establecimiento. "Hay una gran diversidad. La cuota promedio de los colegios que englobamos está entre los $100 mil y $140 mil. Puede haber algunos que cobren más y otros menos", precisó Montiveros.

Sobre la capacidad de pago de las familias, sostuvo que la morosidad se mantiene dentro de niveles habituales, aunque existen meses donde aumenta.

"Marzo, cuando empiezan las clases, y julio, con las vacaciones, son momentos puntuales. Después los padres poco a poco se van poniendo al día a medida que se acerca fin de año", explicó y agregó: “tratamos de estar cerca de las familias que tienen alguna dificultad y ver la manera de que nuestros alumnos continúen sus estudios".