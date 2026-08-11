Incorporaron un nuevo Móvil de Castración itinerante

La unidad está equipada con dos camillas, inició su atención gratuita en el SUM del barrio Sanidad donde permanecerá hasta el viernes 14 de 8.30 a 13 hs. 
Salta11/08/2026

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La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad sumó un nuevo Móvil de Castración que permitirá ampliar el servicio que brinda el área de Bienestar Animal. El mismo comenzó a trabajar esta semana de manera itinerante.

Se trata de una unidad totalmente equipada con dos camillas donde trabajarán tres profesionales en cada una lo que permitirá ampliar la capacidad de atención a 40 intervenciones diarias; además el móvil cuenta con cámaras de circuito cerrado para mayor seguridad del personal y el servicio

La unidad permanecerá de manera fija hasta el viernes 14 en el SUM del barrio Sanidad, calle Federico Leloir 62. Los turnos deben solicitarse vía whatsapp a los números 3872102659 y 3874861402. La próxima semana la atención será en el barrio Santa Cecilia.

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

  • Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
  • El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
  • Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
  • El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
  • Llevar una manta para el postquirúrgico
  • Las hembras no deben estar en celo o preñadas
  • En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
  • Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador

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