Preocupación en Salta por la siniestralidad vial: 53 accidentes y cuatro muertos en una semana
La Dirección General de Emergencias SAMEC dio a conocer el balance de actuaciones operativas desarrolladas en Salta entre el lunes 3 y el lunes 10 de agosto.
Durante el período evaluado, el organismo registró un marcado incremento en las alertas por siniestros viales, lo que demandó un despliegue constante de las unidades de respuesta prehospitalaria.
En el lapso analizado, el sistema de emergencias intervino directamente en 53 accidentes de tránsito y coordinó 67 salidas de ambulancias de alta complejidad para la asistencia en la vía pública.
De acuerdo con las cifras oficiales aportadas por el titular de la dependencia, Daniel Romero, el operativo dejó un saldo de 81 personas asistidas (69 adultos y 12 menores de edad) y un total de 4 víctimas fatales como consecuencia de los impactos.