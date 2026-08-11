Camacho cuestionó el desfinanciamiento de rutas nacionales en Salta

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, cuestionó el manejo de los fondos nacionales destinados al mantenimiento vial y aseguró que la Provincia debió poner recursos propios para sostener obras correspondientes a rutas nacionales.

El funcionario señaló que parte de los impuestos incluidos en el precio de los combustibles tiene como destino la infraestructura vial y cuestionó que esos fondos no se traduzcan en el nivel de mantenimiento necesario.

Camacho sostuvo que, tras una reunión con autoridades del quinto distrito de Vialidad Nacional, fue informado sobre dificultades de financiamiento en contratos de reparación y conservación de distintas rutas salteñas.

Entre los corredores mencionó las rutas 68, 16, 34 Norte y 50, en el tramo comprendido entre Pichanal y Aguas Blancas, sectores considerados estratégicos para la circulación cotidiana y el transporte de cargas.

Ante ese escenario, explicó que la Provincia decidió intervenir con recursos propios para evitar la paralización de obras. Uno de los casos es el puente de Vaqueros, donde Salta afrontó certificados para garantizar la continuidad de los trabajos pese a tratarse de una obra bajo órbita nacional.

Camacho remarcó que una interrupción prolongada podía comprometer el avance del proyecto debido a las condiciones climáticas y al comportamiento de los ríos durante determinados meses del año.

El jefe de Gabinete también destacó inversiones provinciales sobre la ruta 34 y la ruta 51 hacia el paso de Sico, vinculadas con el desarrollo del corredor bioceánico.

En este último caso, señaló que la Provincia asumirá un crédito internacional para completar la pavimentación y mejorar la conexión vial con Chile, pese a que parte de esa infraestructura se encuentra dentro de la red nacional.

Más allá de esas inversiones, Camacho insistió en que el mantenimiento de las rutas nacionales sigue siendo responsabilidad del Estado nacional y reclamó que se garanticen los fondos necesarios para conservar las trazas.

El planteo vuelve a poner en discusión el destino de los recursos vinculados a los impuestos sobre los combustibles y el reparto de responsabilidades entre Nación y Provincia para sostener la infraestructura vial en Salta.