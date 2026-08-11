Habilitaron el alta tributaria online para vehículos en la Capital

El servicio permite registrar un vehículo ante la Dirección General de Rentas Municipal desde cualquier dispositivo, las 24 horas, todos los días del año. 
Salta11/08/2026

autos-1024x683

La Dirección General de Rentas Municipal de Salta, habilitó realizar de manera virtual el alta tributaria de vehículos, sin necesidad de concurrir personalmente a las oficinas municipales.

El trámite permite el registro de un vehículo para la generación de las obligaciones correspondientes al Impuesto a la Radicación de Automotores y a la Tasa de Protección Ambiental. Debe realizarse cuando se adquiere un vehículo y la operación no fuera informada previamente por otro medio o agente.

La gestión online se encuentra disponible las 24 horas, todos los días del año, a través del portal de la Dirección General de Rentas Municipal. Para realizarla, se debe completar el formulario correspondiente, adjuntar la documentación solicitada y confirmar el envío de la solicitud.

¿Cómo realizar el trámite?

Los interesados deben ingresar a: rentas.dgrmsalta.gov.ar

Una vez dentro en la pestaña “Alta Automotor Online”, deberán:

  • Completar el formulario
  • Adjuntar la documentación requerida en formato PDF o imagen, de manera perfectamente legible
  • Confirmar el envío de la solicitud

Documentación necesaria:

  • Título del Automotor expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
  • DNI de los titulares, en el caso de personas humanas
  • Acta constitutiva y documentación que acredite la representación, cuando corresponda
  • Factura de compra autenticada, únicamente para vehículos 0 km.
  • Informe Histórico de Dominio cuando en el título no figure la fecha de transferencia de un vehículo usado
  • El trámite puede ser realizado por el titular registral del vehículo, su representante legal, un apoderado o un tercero

 La Dirección de Automotores realizará la validación de la información presentada. Si la documentación es correcta, se emitirá la conformidad digital y se registrará el alta tributaria del vehículo.

En caso de existir observaciones, serán notificadas al domicilio electrónico constituido y el solicitante tendrá un plazo único de cinco días hábiles administrativos para corregirlas y volver a enviar la documentación.

El Alta Automotor no tiene costo. Además, la modalidad online permite gestionar el trámite sin concurrir a las oficinas municipales y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una vez obtenida el alta tributaria, el contribuyente podrá consultar el dominio registrado y las obligaciones tributarias generadas a través de los servicios web de la Dirección General de Rentas Municipal. También podrá realizar el pago mediante los medios electrónicos habilitados o imprimir la boleta para cancelarla en las bocas de cobranza autorizadas.

De esta manera, la Municipalidad continúa incorporando herramientas digitales que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permiten a los vecinos realizar gestiones de manera más rápida, sencilla y sin costo.

Te puede interesar
107367-la-proxima-semana-iniciara-la-colocacion-de-vigas-del-primer-puente-sobre-el-rio-vaqueros

El puente de Vaqueros se encamina a su finalización

Salta11/08/2026
Sergio Camacho aseguró que la estructura principal entró en etapa de pavimentación y que la obra podría completarse durante la primera o segunda semana de septiembre. La Provincia también avanza con accesos y trabajos complementarios.
Lo más visto
22487-entrega-de-138-viviendas-en-capital

Sáenz entregó 138 viviendas en Capital

Salta10/08/2026
El Gobernador remarcó que, ante la paralización del financiamiento nacional, la Provincia se hizo cargo de terminar más de 2.000 hogares. En su gestión ya se entregaron más de 4.600 viviendas y 7.000 escrituras.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail