El puente de Vaqueros se encamina a su finalización

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, destacó el avance de las obras del nuevo puente de Vaqueros y estimó que la estructura podría quedar terminada durante la primera o segunda semana de septiembre.

Según explicó, ya comenzó la etapa de pavimentación y se encuentran finalizados los pilotes y las bases que sostienen el nuevo puente carretero. La intervención forma parte de un proyecto más amplio que también contempla el desplazamiento del actual puente metálico.

Una vez completados los trabajos, el sector contará con tres estructuras para atravesar el río Vaqueros, lo que permitirá ampliar la capacidad de circulación y mejorar uno de los accesos más utilizados entre la ciudad de Salta y el norte del área metropolitana.

Camacho señaló que la obra también apunta a generar una especie de circunvalación del área urbana de Vaqueros. El objetivo es distribuir mejor el tránsito y evitar que toda la circulación continúe concentrándose sobre los pasos actualmente habilitados.

Además de la estructura principal, continúan los trabajos sobre bases y subbases de los accesos. El cronograma prevé que durante octubre pueda avanzar la colocación de asfalto en los sectores complementarios que todavía restan terminar.

El jefe de Gabinete remarcó que la Provincia realizó aportes para garantizar la continuidad de los trabajos y evitar que la obra quedara paralizada. Posteriormente, las tareas son controladas por Vialidad Nacional debido a las características del proyecto.

En ese contexto, Camacho cuestionó la reducción del financiamiento nacional destinado a infraestructura y sostuvo que Salta debió asumir compromisos que anteriormente correspondían al Gobierno nacional.

El funcionario vinculó esa situación con lo ocurrido en otras áreas, como vivienda y mantenimiento vial, donde aseguró que la Provincia decidió continuar proyectos pese a la interrupción o reducción de fondos nacionales.

La obra de Vaqueros también forma parte de una planificación vial más amplia vinculada con los corredores estratégicos de Salta.

También mencionó los trabajos relacionados con el paso de Sico y la necesidad de contar con rutas en mejores condiciones para acompañar el crecimiento del transporte de cargas y de las actividades productivas.

Con la estructura del nuevo puente en su etapa final, la Provincia apunta ahora a completar los accesos y trabajos complementarios para habilitar una nueva conexión sobre el río Vaqueros durante los próximos meses.