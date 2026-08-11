Gambetta: “El PJ tiene que ser una oposición fuerte y poderosa al Gobierno nacional”

José Luis Napoleón Gambetta sostuvo que el PJ Salta debe consolidarse como una oposición fuerte al Gobierno nacional y recuperar protagonismo en la vida política de la provincia.

En Compartiendo su Mañana por Aries, el interventor judicial aseguró que el Partido Justicialista tiene que volver a convertirse en una alternativa con capacidad de representación y organización.

Gambetta cuestionó además el debilitamiento de los partidos políticos y consideró que ese proceso favorece la aparición de liderazgos personalistas.

Una oposición fuerte a Nación

El dirigente afirmó que el PJ debe plantarse frente al Gobierno nacional con una postura “fuerte y poderosa”.

También señaló que el partido necesita volver a ofrecer un espacio donde los afiliados y distintos sectores de la sociedad puedan expresar sus ideas.

Para Gambetta, el justicialismo salteño tiene historia suficiente para recuperar centralidad política después de años de conflictos internos e intervenciones.

La estrategia electoral todavía está abierta

Consultado sobre las próximas elecciones, Gambetta evitó anticipar si el PJ llevará candidato propio o respaldará a otra figura.

Explicó que esa decisión será tomada por la nueva conducción una vez conformados el Consejo y el Congreso partidario.

También se evaluará el escenario en caso de un eventual desdoblamiento de los comicios provinciales y nacionales.

Con la asunción de San Millán, el debate sobre la estrategia electoral pasará definitivamente a manos de la nueva conducción.