Científicos argentinos convocan a marchar este 12 de agosto

“Ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía”, dice la consigna que utilizaron científicos y científicas argentinas a fin de convocar a una marcha el próximo miércoles 12 de agosto a las 16 horas en el Obelisco y movilizaciones simultáneas en plazas de todo el país. Los organizadores invitaron a asistir con camisetas o banderas argentinas como símbolo de respaldo al sector.

Los profesionales, técnicos y becarios denuncian el desfinanciamiento sostenido y la paralización de proyectos de investigación esenciales en el país. Según informes sectoriales, ya se destruyeron cerca de 6.400 puestos de trabajo en el ámbito científico-tecnológico con motivo del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei.

Entre los reclamos, se exige una prórroga para los cerca de 400 becarios posdoctorales del CONICET cuyos contratos finalizaron en julio, además de mejoras salariales urgentes para todo el personal y la efectivización de los cargos pendientes. “Defender la ciencia es defender el futuro de nuestro país”, remarcaron los convocantes.

Un cientificidio en curso

Durante una audiencia pública en Diputados realizada este lunes, el exministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, expresó: “No hablamos de un ajuste, sino de un cientificidio”, y celebró la iniciativa del proyecto de ley que busca la prórroga de las Becas Internas Posdoctorales otorgadas por el Conicet. “Apoyamos a los casi 400 compañeros que fueron despedidos, vamos a pelear para que pueda reintegrarse y que tengan la posibilidad de seguir con su vocación y con su apoyo al desarrollo de la Argentino”, determinó.

Cada uno de los testimonios que sonaron en la Sala 2 del Anexo C se respaldaron sobre el informe del Centro Iberoamericano de Investigación que dio a conocer los números actuales del sistema científico tecnológico argentino. Desde que asumió Milei, 7 científicos por día pierden sus empleos. Hasta ahora van 6.400 puestos destruidos entre investigadores, técnicos y becarios. Los mismos sufrieron una pérdida cercana al 40% de su poder adquisitivo, lo que los deja por debajo de la línea de pobreza.

Página12